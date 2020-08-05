Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы
Сегодня, 5 августа, Кабинет министров Украины представил обновленную семилетнюю государственную стратегию регионального развития.
Об этом повідомила пресс-служба КМУ, передает RegioNews.
Стратегия создает основу для развития Украины на следующие 7 лет. Цифровизация открывает новые возможности в регионах. Благодаря этому мы сможем повысить качество жизни граждан, сделать государственные услуги доступными и понятными, сделать Украину привлекательной для инвестиций и повысить цифровую грамотность населения в регионах”, – прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ожидается, что Стратегия будет способствовать экономическому росту Украины и развитию информационного общества. А также обеспечению доступа к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов, развития сферы оказания публичных услуг и цифровой трансформации регионов.
В целом стратегия содержит более 60 задач цифровой трансформации, в том числе:
- повышение уровня цифровой грамотности населения;
- обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов (прежде всего сельских и малых городов) и социальных учреждений;
- введение возможности получения электронных услуг через смартфон;
- внедрение электронного документооборота;
- обеспечение электронного взаимодействия между национальными реестрами, реестрами органов местного самоуправления;
- перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму;
- внедрение региональными органами власти открытых данных;
- развитие инструментов электронной демократии.
А также внедрение системы электронного приема документов и обеспечение возможности обращения за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы и внедрение системы электронных очередей. Кроме того, предполагается создание электронной образовательной системы, внедрение на всех уровнях образования современных учебных программ для эффективного формирования современных цифровых навыков и введение новых профессий и тому подобное.
Напомним, Кабмин планирует выделить 5,5 миллиона гривен на жилье для переселенцев.