Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Региональная политика будет фокусироваться на восьми типах территорий

Региональная политика будет фокусироваться на восьми типах территорий

Фото: КМУ

Об этом повідомила пресс-служба КМУ, передает RegioNews.

Стратегия создает основу для развития Украины на следующие 7 лет. Цифровизация открывает новые возможности в регионах. Благодаря этому мы сможем повысить качество жизни граждан, сделать государственные услуги доступными и понятными, сделать Украину привлекательной для инвестиций и повысить цифровую грамотность населения в регионах”, – прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ожидается, что Стратегия будет способствовать экономическому росту Украины и развитию информационного общества. А также обеспечению доступа к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов, развития сферы оказания публичных услуг и цифровой трансформации регионов.

В целом стратегия содержит более 60 задач цифровой трансформации, в том числе:

повышение уровня цифровой грамотности населения;

обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов (прежде всего сельских и малых городов) и социальных учреждений;

введение возможности получения электронных услуг через смартфон;

внедрение электронного документооборота;

обеспечение электронного взаимодействия между национальными реестрами, реестрами органов местного самоуправления;

перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму;

внедрение региональными органами власти открытых данных;

развитие инструментов электронной демократии.

А также внедрение системы электронного приема документов и обеспечение возможности обращения за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы и внедрение системы электронных очередей. Кроме того, предполагается создание электронной образовательной системы, внедрение на всех уровнях образования современных учебных программ для эффективного формирования современных цифровых навыков и введение новых профессий и тому подобное.

Напомним, Кабмин планирует выделить 5,5 миллиона гривен на жилье для переселенцев.