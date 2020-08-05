13:20  05 августа
Тернополь не получал медицинские средства, доставленные из Китая - мэр города Надал
14:42  05 августа
ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой
14:55  05 августа
Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев
UA | RU
UA | RU
05 августа 2020, 16:19 2

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

05 августа 2020, 16:19 2
Читайте також українською мовою
Региональная политика будет фокусироваться на восьми типах территорий
Региональная политика будет фокусироваться на восьми типах территорий
Фото: КМУ
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 5 августа, Кабинет министров Украины представил обновленную семилетнюю государственную стратегию регионального развития.

Об этом повідомила пресс-служба КМУ, передает RegioNews.

Стратегия создает основу для развития Украины на следующие 7 лет. Цифровизация открывает новые возможности в регионах. Благодаря этому мы сможем повысить качество жизни граждан, сделать государственные услуги доступными и понятными, сделать Украину привлекательной для инвестиций и повысить цифровую грамотность населения в регионах”, – прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ожидается, что Стратегия будет способствовать экономическому росту Украины и развитию информационного общества. А также обеспечению доступа к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов, развития сферы оказания публичных услуг и цифровой трансформации регионов.

В целом стратегия содержит более 60 задач цифровой трансформации, в том числе:

  • повышение уровня цифровой грамотности населения;
  • обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов (прежде всего сельских и малых городов) и социальных учреждений;
  • введение возможности получения электронных услуг через смартфон;
  • внедрение электронного документооборота;
  • обеспечение электронного взаимодействия между национальными реестрами, реестрами органов местного самоуправления;
  • перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму;
  • внедрение региональными органами власти открытых данных;
  • развитие инструментов электронной демократии.

А также внедрение системы электронного приема документов и обеспечение возможности обращения за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы и внедрение системы электронных очередей. Кроме того, предполагается создание электронной образовательной системы, внедрение на всех уровнях образования современных учебных программ для эффективного формирования современных цифровых навыков и введение новых профессий и тому подобное.

Напомним, Кабмин планирует выделить 5,5 миллиона гривен на жилье для переселенцев.

Кабмин диджитализация стратегия развитие премьер регионы правительство Федоров Михаил
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА
05 августа 2020, 15:29
Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев
05 августа 2020, 14:55
Шмыгаль планирует провести совещание с мэрами городов по поводу карантина
05 августа 2020, 14:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Все видео »
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »