В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано - штаб
Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня
Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня
С начала суток в зоне проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Также по данным штаба, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни наших военнослужащих, или угроза захвата территории, то украинские воины готовы давать адекватный ответ действиям врага", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме военнослужащих, в районе проведения ООС выполняют задачи другие подразделения Объединенных сил.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушали режим прекращения огня.
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