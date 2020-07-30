Минздрав разрешил ученикам и студентам не носить маски во время занятий

Они обязательны только во время передвижения между аудиториями

Они обязательны только во время передвижения между аудиториями

Фото: flickr

Министерство здравоохранения разрешило школьникам и студентам во время занятий и уроков не одевать медицинские маски.

Документ обнародовала председатель Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, передает RegioNews.

Согласно правилам Минздрава, руководители учебных заведений должны разработать маршрут передвижения учеников или студентов и график их обучения так, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопления людей.

Во всех помещениях учебного заведения должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Кроме того, в школу запрещен вход родителей и сопровождающих лиц, за исключением сопровождающих учащихся с инвалидностью.

Также учебный процесс должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между аудиториями. Перед началом занятий учителя обязаны опросить учеников или студентов об их самочувствии.

При входе в школу и передвижении по коридорам и между аудиториями ношение масок обязательно.

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