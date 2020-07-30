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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июля 2020, 18:53 2

Минздрав разрешил ученикам и студентам не носить маски во время занятий

30 июля 2020, 18:53 2
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Они обязательны только во время передвижения между аудиториями
Они обязательны только во время передвижения между аудиториями
Фото: flickr
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Министерство здравоохранения разрешило школьникам и студентам во время занятий и уроков не одевать медицинские маски.

Документ обнародовала председатель Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, передает RegioNews.

Согласно правилам Минздрава, руководители учебных заведений должны разработать маршрут передвижения учеников или студентов и график их обучения так, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопления людей.

Во всех помещениях учебного заведения должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Кроме того, в школу запрещен вход родителей и сопровождающих лиц, за исключением сопровождающих учащихся с инвалидностью.

Также учебный процесс должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между аудиториями. Перед началом занятий учителя обязаны опросить учеников или студентов об их самочувствии.

При входе в школу и передвижении по коридорам и между аудиториями ношение масок обязательно.

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Напомним, в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили во Львовской области и Киеве.

маски Минздрав ученики студент школы карантин коронавирус
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