На Херсонщине местный житель устроил стрельбу: есть раненый

Полицейские уже задержали мужчину

Полицейские уже задержали мужчину

Фото: Нацполиции

В жилом районе одного из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил одного человека. Для задержания мужчины было привлечено спецназ КОРД, который окружил место происшествия.

Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Национальной полиции, передает RegioNews.

По данным полицейских, местный житель пошел на преступление на фоне неприязненных отношений со знакомым.

Благодаря профессионализму сотрудников "полиции диалога" было проведено спецоперацию без применения оружия, по результатам которой был выявлен и задержан агрессивный стрелок", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не грозит. Следственные действия продолжаются.

Напомним, НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака.