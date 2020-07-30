На взятке в 4 млн гривен задержали женщину: обещала повлиять на чиновников АМКУ
Правоохранители задержали женщину при получении неправомерной выгоды в 4 млн гривен за осуществление влияния на чиновников Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Лицо требовала 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.
Известно, что за "вознаграждение" она обещала вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.
При получении 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды подозреваемая задержана. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации во время получения неправомерной выгоды за победу в тендере.