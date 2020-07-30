09:49  30 июля
В Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19
13:16  30 июля
Зеленский уволил четырех глав райгосадминистраций
18:06  30 июля
Сводка ООС: в течение суток враг дважды нарушил режим "Тишина"
UA | RU
UA | RU
30 июля 2020, 15:41 9

На взятке в 4 млн гривен задержали женщину: обещала повлиять на чиновников АМКУ

30 июля 2020, 15:41 9
Читайте також українською мовою
Ее задержали при получении части суммы
Ее задержали при получении части суммы
Фото: gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали женщину при получении неправомерной выгоды в 4 млн гривен за осуществление влияния на чиновников Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Лицо требовала 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что за "вознаграждение" она обещала вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

При получении 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды подозреваемая задержана. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации во время получения неправомерной выгоды за победу в тендере.

Офис генпрокурора полиция Нацполиция АМКУ взятка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »