Одесский активист Ганул спровоцировал тройное ДТП: обошлось без пострадавших
Одесский активист и бывший глава общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул попала в тройное ДТП. Авария произошла недалеко от поселка Котовского утром 30 июля, на перекрестке в районе улицы Бочарова, в направлении центра Одессы.
Об этом пишет "Одесса Сейчас", передает Regionews.
Внедорожник BMW Х5, в котором ехал Ганул с сопровождающими его лицам, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал тройное ДТП", - говорится в сообщении.
В итоге авто Ганула вылетело на встречную полосу, снесло крыло еще одной машины и осуществило лобовое столкновение с микроавтобусом.
Активист пока никаких комментариев относительно инцидента не дал.
Известно, что в одном из пострадавших транспортных средств находилась беременная женщина.
Напомним, лидер одесской ГО "Уличный фронт" Демьян Ганул заявил, что неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль ВАЗ, которым он добирался из города Южный в Одессу.