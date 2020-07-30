Одесский активист Ганул спровоцировал тройное ДТП: обошлось без пострадавших

Происшествие произошло, когда он ехал на заседание суда в Доброслав

Происшествие произошло, когда он ехал на заседание суда в Доброслав

Фото: Facebook

Одесский активист и бывший глава общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул попала в тройное ДТП. Авария произошла недалеко от поселка Котовского утром 30 июля, на перекрестке в районе улицы Бочарова, в направлении центра Одессы.

Об этом пишет "Одесса Сейчас", передает Regionews.

Внедорожник BMW Х5, в котором ехал Ганул с сопровождающими его лицам, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал тройное ДТП", - говорится в сообщении.

В итоге авто Ганула вылетело на встречную полосу, снесло крыло еще одной машины и осуществило лобовое столкновение с микроавтобусом.

Активист пока никаких комментариев относительно инцидента не дал.

Известно, что в одном из пострадавших транспортных средств находилась беременная женщина.

Напомним, лидер одесской ГО "Уличный фронт" Демьян Ганул заявил, что неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль ВАЗ, которым он добирался из города Южный в Одессу.