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30 июля 2020, 09:12 2

Боевикам "ДНР" выдавали соцвыплаты из украинского бюджета - СБУ

30 июля 2020, 09:12 2
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Схему по выводу денег перекрыли
Схему по выводу денег перекрыли
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины задокументировала группу лиц на создании механизма противоправной выдачи социальных выплат из государственного бюджета Украины. Среди получателей были также и боевики так называемой "ДНР".

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведка СБУ прекратила механизм незаконного получения социальных выплат боевиками так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, злоумышленники за вознаграждение оформляли жителям оккупированной территории Донецкой области украинские паспорта и документы на назначение соцвыплат. Затем документы переправлялись через линию разграничения.

При попытке снятия наличных в Бахмуте троих фигурантов дела задержали. Среди задержанных сотрудник государственного банка. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банках.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины.

СБУ следствие боевики бюджет ДНР
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