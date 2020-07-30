Боевикам "ДНР" выдавали соцвыплаты из украинского бюджета - СБУ

Схему по выводу денег перекрыли

Схему по выводу денег перекрыли

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины задокументировала группу лиц на создании механизма противоправной выдачи социальных выплат из государственного бюджета Украины. Среди получателей были также и боевики так называемой "ДНР".

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведка СБУ прекратила механизм незаконного получения социальных выплат боевиками так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, злоумышленники за вознаграждение оформляли жителям оккупированной территории Донецкой области украинские паспорта и документы на назначение соцвыплат. Затем документы переправлялись через линию разграничения.

При попытке снятия наличных в Бахмуте троих фигурантов дела задержали. Среди задержанных сотрудник государственного банка. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банках.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины.