На Житомирщине у работников "Ощадбанка" обнаружили COVID-19

Отделение перешло на карантинный график

Отделение перешло на карантинный график

Фото: из открытых источников

В городе Бердичеве Житомирской области в трех сотрудников банка лабораторным ПЦР-тестированием подтвердили наличие вируса COVID-19, а еще четверо, как контактные лица находятся в самоизоляции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказали в банке, у них была посетительница с явными признаками вирусного заболевания. Она пробыла в отделении больше, чем полчаса, общаясь при этом с банковскими работниками. А уже через несколько дней эту женщину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы и диагностировали у нее COVID-19.

Помещение отделения дезинфицировали специалисты санитарно-эпидемиологической службы.

В настоящее время отделение работает в ограниченном режиме, кассы пока что недоступны для клиентов.

Банковское отделение работает в ограниченном режиме, то есть кассы не работают, но все операции с кредитами, депозитами, карточками осуществляются в полном объеме, как и услуги по обслуживанию счетов физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине обнаружили 1022 новых зараженных COVID-19, 21 человек умер, а 650 выздоровели.