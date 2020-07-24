Шахтеры требуют рассмотреть петицию об отставке Геруса

Петиция шахтеров об увольнении Геруса еще 15 июля набрала достаточное для рассмотрения президентом количество подписей

Петиция шахтеров об увольнении Геруса еще 15 июля набрала достаточное для рассмотрения президентом количество подписей

Фото: rayon.in.ua

Народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой создать рабочую группу для рассмотрения петиции шахтеров об увольнении Андрея Геруса с должности глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Об этом Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию соответствующего обращения к президенту.

Обращаюсь к вам с просьбой дать поручение руководителю (соответствующим заместителям) Офиса Президента относительно создания рабочей группы с привлечением в ее состав народных депутатов, компетентных центральных органов исполнительной власти, представителей трудовых коллективов и профсоюзных организаций угледобывающих предприятий", - отмечается в обращении Михаила Волынца.



Петиция шахтеров об увольнении Геруса еще 15 июля набрала достаточное для рассмотрения Президентом количество подписей (25613). Ее рассмотрение официально началось 20 июля.

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Председатель независимого профсоюза горняков подчеркнул, что президент должен принять решение не позднее чем через 10 дней после начала его рассмотрения.

"Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования... Опубликовано Михаил Волынец Четверг, 23 июля 2020 г.



Как известно, петиция зарегистрирована Леонидом Шебановым в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства.

Напомним, 30 июня под Офис президента пришли бастовать горняки с требованием выплаты долгов по зарплате.

Кроме того, шахтеры требовали запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора - Российской Федерации, а также Беларуси; восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с использованием антрацитового угля на уголь газовой группы.