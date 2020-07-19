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19 июля 2020, 10:35 3

В курортной деревне Николаевской области зафиксировали вспышку COVID-19

19 июля 2020, 10:35 3
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Заболел персонал одного из местных кафе
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В одном из местных кафе в селе Рыбаковка Коблевской ОТО Николаевской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание НикВести.

Как сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, в данный момент в лечебном учреждении находится 4 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Один из них утром, 18 июля, был переведен в реанимацию.

Там (в Рыбаковке, - прим.) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, ее закрывать надо было ещё 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был, - сказала Светлана Федорова.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19.

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