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19 июля 2020, 11:50

Фракция "Слуга народа" создаст партийный кодекс этики

19 июля 2020, 11:50
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Его рассматривают как "джентльменское соглашение, которого должны придерживаться депутаты"
Его рассматривают как "джентльменское соглашение, которого должны придерживаться депутаты"
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Рабочая группа нардепов от «Слуги народа» разрабатывает положение о фракции, коалиционное соглашение и кодекс этики.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказала заместитель председателя фракции ""Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews.

У нас есть рабочая группа, которая разрабатывает несколько документов. Это положение о фракции, это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение – более детализированная программа партии. Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, потому что в действительности именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения до фракции какого-то другого депутата. Кодекс этики – это такое, скорее, "джентльменское” соглашение, которого депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", – заявила нардеп.

Другой депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в свою очередь заявил, что сомневается в эффективности такого кодекса.

Пока Офис президента имеет колоссальное влияние на парламент, то никакие джентельменські соглашения не помогут. Я сомневаюсь, что это сработает. Это лишний раз даст повод Офиса президента влиять на отдельных депутатов и их пребывания в фракции", – заявил Лерос в эфире программы Свобода LIVE.

Напомним, нардепы от "Слуг народа" неоднократно попадали в скандалы из-за хамских высказываний, в том числе, в адрес своих коллег.

В частности, в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву.

Пытаясь оправдаться за ситуацию Александр Корниенко попал в еще большую передрягу, заявив, что обсуждали не только Аллахвердиеву, но и потенциальную кандидатку в мэры Николаева Татьяну Домбровську.

Слуга народа нардепы фракция кодекс партия
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