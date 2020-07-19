Зведення ОСС: від початку доби на Донбасі зафіксовано вже шість обстрілів
Минулої доби в штабі ООС нарахували 13 обстрілів. Поранений один український захисник.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зранку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник використав заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Неподалік Причепилівки агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети. Також з мінометів 120-го та 82-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського.
Неподалік Водяного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник задіяв гранатомети різних систем, а біля Старогнатівки – великокаліберні кулемети
Учора, 18 липня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Старогнатівки противник на світанку застосував протитанковий ракетний комплекс та станкові протитанкові гранатомети, а у вечірній час – озброєння БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети.
По оборонцях Водяного агресор використав гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Неподалік населеного пункту Новоселівка Друга загарбники вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Талаківки – з гранатометів та стрілецької зброї, а по захисниках Гнутового, окрім автоматичних станкових гранатометів, противник задіяв ще й снайперську зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожі обстріли із озброєння забороненого Мінськими домовленостями зафіксовано поблизу Новотошківського. По опорних пунктах наших оборонців неподалік Хутору Вільний і Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Також, 18 липня, збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
Минулої доби українські захисники знищили одного загарбника. І за уточненими даними, 16 липня втрати противника склали ще двоє загиблих.
Зведення станом на 07:00 19 липня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 18 липня збройні формування Російської...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 18 липня 2020 р.
Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим "тиші".