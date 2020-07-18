Боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим "тишины"
За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Боевики вели огонь вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевики, Широкино и Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли вблизи Новотошковского и Луганского.
В штабе также отмечают, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных нет, а украинские подразделения принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.
Так, по данным разведки, 17 июля военные ООС уничтожили одного захватчика.
Отмечается, что с начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли, а потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Напомним, сутками ранее на оккупированном Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня.