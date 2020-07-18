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Боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим "тишины"
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18 июля 2020, 10:11 2

Боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим "тишины"

18 июля 2020, 10:11 2
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Из украинских военных никто не пострадал
Из украинских военных никто не пострадал
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели огонь вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевики, Широкино и Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли вблизи Новотошковского и Луганского.

В штабе также отмечают, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных нет, а украинские подразделения принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.

Так, по данным разведки, 17 июля военные ООС уничтожили одного захватчика.

Отмечается, что с начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли, а потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее на оккупированном Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы ранение
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