Требованиям для ослабления карантина не соответствуют 7 областей – Минздрав

За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области

За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области

В Украине 7 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, пишет RegioNews.

Список регионов, которым запрещается ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заболевания.

Таким образом, по состоянию на 12 июля, ослабить карантин не могут:

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черниговская область.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 678 украинцев.