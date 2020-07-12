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Требованиям для ослабления карантина не соответствуют 7 областей – Минздрав
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12 июля 2020, 16:01 4

Требованиям для ослабления карантина не соответствуют 7 областей – Минздрав

12 июля 2020, 16:01 4
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За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области
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В Украине 7 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, пишет RegioNews.

Список регионов, которым запрещается ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заболевания.

Таким образом, по состоянию на 12 июля, ослабить карантин не могут:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черниговская область.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 678 украинцев.

коронавирус Украина карантин Закарпатье Винницкая область Волынская область Черниговская область Донецкая область Тернопольская область
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