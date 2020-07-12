Требованиям для ослабления карантина не соответствуют 7 областей – Минздрав
За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области
За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области
В Украине 7 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
Об этом сообщили в Минздраве Украины, пишет RegioNews.
Список регионов, которым запрещается ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заболевания.
Таким образом, по состоянию на 12 июля, ослабить карантин не могут:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черниговская область.
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 678 украинцев.
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