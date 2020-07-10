Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
На протяжении предыдущих суток оккупационные войска РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы велись вблизи Марьинки и Причепиловки. По имеющейся информации потерь среди украинских военнослужащих нет.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.
Напомним, сутками ранее в ООС ранили троих украинских военных, один погиб.