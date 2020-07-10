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Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
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10 июля 2020, 08:19

Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет

10 июля 2020, 08:19
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С начала текущих суток стреляли лишь один раз
С начала текущих суток стреляли лишь один раз
Из открытых источников
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На протяжении предыдущих суток оккупационные войска РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Марьинки и Причепиловки. По имеющейся информации потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, сутками ранее в ООС ранили троих украинских военных, один погиб.

Донбасс ОРДЛО ООС боевики обстрелы
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