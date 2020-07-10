Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток стреляли лишь один раз

С начала текущих суток стреляли лишь один раз

Из открытых источников

На протяжении предыдущих суток оккупационные войска РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС. Боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись вблизи Марьинки и Причепиловки. По имеющейся информации потерь среди украинских военнослужащих нет. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе. Напомним, сутками ранее в ООС ранили троих украинских военных, один погиб.

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