Зеленский поручил Степанову навести порядок с лечением ветеранов АТО/ООС

Военные жалуются, что в Украине не работают льготные программы и отсутствует реабилитация

Военные жалуются, что в Украине не работают льготные программы и отсутствует реабилитация

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с лечением ветеранов Антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС).

Об этом информирует пресс-служба президента, передает RegioNews.

Глава государства рассказал, что получает много жалоб от ветеранов во время поездок в регионы. Ветераны АТО/ООС жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации.

Надо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов", - отметил президент.

По его словам, можно создать новые программы медицинской помощи для военных.

Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости – создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 52 043 случаев заражения коронавирусом, за сутки заразились 819 человек. В стране новый рекорд по COVID-19, за сутки выздоровели 1 016 пациентов.