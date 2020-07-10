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10 июля 2020, 10:11 2

Стало известно количество российских военных и техники в оккупированном Крыму

10 июля 2020, 10:11 2
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На полуострове находится 32,5 тысячи российских военнослужащих
На полуострове находится 32,5 тысячи российских военнослужащих
Фото: из открытых источников
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На территории оккупированного Россией Крыма находится 32 500 российских военнослужащих, из них 11,5 тысяч - сухопутная группировка.

Как передает RegioNews, об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире "Право на владу".

"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутное группировки составляет 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе на временно оккупированной территории, туда входят и российские Военно-морские силы, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутное группировки состоит из двух бригад и одного батальона", - сказал он.

Помимо этого, на территории полуострова находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета и 684 единицы военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что население Крыма на 100% обеспечено водой. Нехватку воды испытывают только предприятия промышленности.

РФ война Крым оккупанты аннексия ВСУ техника
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