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09 июля 2020, 21:00 1

В Украине создадут Комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе

09 июля 2020, 21:00 1
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Это даст возможность сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп
Это даст возможность сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп
Фото: Офис президента
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В Офисе Президента Украины состоялось организационное заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Об этом пишет Regionews ссылкой на Офис президента Украины.

На заседании присутствовали уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, председатель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины Сергей Куницын, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, родственники пленных и пропавших без вести, освобожденные из плена представители крымскотатарского народа, а также представители общественных организаций.

Участники заседания обсудили вопрос создания при Кабмине постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести. По словам координатора рабочей группы Николая Колесника, это даст возможность сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп. На заседании этой Комиссии должны присутствовать родственники пропавших без вести.

Людмила Денисова отметила, что на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова согласовано постановление правительства о создании и составе Комиссии. Омбудсман отметила, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.

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Кабмин Донбасс Офис президента пленные Омбудсмен комиссия
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