В Україні створять Комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі

Це дасть можливість сформувати реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп

Це дасть можливість сформувати реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп

Фото: Офіс президента

В Офісі Президента України відбулося організаційне засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Про це пише Regionews посиланням на Офіс президента України.

На засіданні були присутні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, родичі полонених та зниклих безвісти, звільнені з полону представники кримськотатарського народу, а також представники громадських організацій.

Учасники засідання обговорили питання створення при Кабміні постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти. За словами координатора робочої групи Миколи Колесника, це дасть можливість сформувати реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп. На засіданні цієї Комісії мають бути присутні родичі зниклих безвісти.

Людмила Денісова зазначила, що на засіданні урядового комітету під головуванням віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова погоджено постанову уряду про створення та склад Комісії. Омбудсман зазначила, що відповідне рішення може бути ухвалене найближчим часом.

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