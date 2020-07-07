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07 июля 2020, 08:44 2

Украина может ввести миротворцев ОБСЕ на Донбасс - Резников

07 июля 2020, 08:44 2
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Это единственный вариант, на который может согласится российская сторона
Это единственный вариант, на который может согласится российская сторона
Фото: из открытых источников
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников сообщил, что Украина рассматривает вариант введения миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на оккупированные территории Донбасса.

Как передает RegioNews, об этом Резников заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова".

По его словам, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но этот момент в переговорах еще не наступил.

Мы у себя это обсуждаем, мало того, мы пошли еще дальше, сейчас изучаем беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делали, но юридически это возможно. Главное, чтобы все к этому сегодня были готовы", - пояснил он.

Также Резников отметил, что Украина не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.

К ним украинское государство не имеет претензий. Только к тем, кто был коллаборантами, кто служил верой и правдой оккупационному режиму и у кого кровь на руках. Те будут точно нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать", - сказал он.

Напомним, ранее Резников рассказывал о том, возможна ли широкомасштабная война с РФ.

ОБСЕ паспорт Донбасс Украина Алексей Резников
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