Сутки в ООС: ранены трое украинских военных, один погиб

Боевики обстреляли жилые дома в одном из сел

Боевики обстреляли жилые дома в одном из сел

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные группирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики использовали почти все имеющиеся виды вооружения: крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое украинских воинов получили ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления", - сообщили в ООС.

Помимо этого, боевики обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево: повреждена кровля крыши, стены и потолок в доме, разбиты стеклопакеты. Жертв среди гражданского населения нет.

По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр".

С начала текущих суток боевики активности не проявляли.

Напомним, сутками ранее от обстрелов пострадали четверо украинских военных.