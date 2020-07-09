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Сутки в ООС: ранены трое украинских военных, один погиб
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09 июля 2020, 08:21 2

Сутки в ООС: ранены трое украинских военных, один погиб

09 июля 2020, 08:21 2
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Боевики обстреляли жилые дома в одном из сел
Боевики обстреляли жилые дома в одном из сел
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки вооруженные группирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики использовали почти все имеющиеся виды вооружения: крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое украинских воинов получили ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления", - сообщили в ООС.

Помимо этого, боевики обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево: повреждена кровля крыши, стены и потолок в доме, разбиты стеклопакеты. Жертв среди гражданского населения нет.

По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр".

С начала текущих суток боевики активности не проявляли.

Напомним, сутками ранее от обстрелов пострадали четверо украинских военных.

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