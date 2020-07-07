В оккупированном Крыму массовые обыски: задержали шестерых крымских татар

С обысками в дома жильцов вломились в 4 утра

С обысками в дома жильцов вломились в 4 утра

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В ходе массовых обысков, которые проходят в оккупированном Крыму задержаны шестеро человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в общественном движении "Крымская солидарность".

Так, по предварительным данным, зажержали крымско-татарских активистов и организаторов мусульманских праздников. Среди них:

Эмиль Зиядинов - активист, стример. Участвовал в пикетах в Москве в качестве протеста против репрессий в Крыму. В отношении него был также составлен административный протокол за ведение видеосъемки в день обыска в домах крымских татар в марте 2019 года.

Сейран Хайретдинов - женат, 3 детей. В своей местности был в числе организаторов праздничных мероприятий Курбан и Ораза байрам. Активно посещал судебные процессы в отношении крымских татар.

Александр Сизиков - российский мусульман инвалид I группы, полностью потерял зрение в 2009 году. Дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключенных Эдема Смаилова, главы религиозной общины "Топчик", который до ареста был опекуном Сизикова.

Вадим Бектемиров - женат, у него дочь. Активист, который занимался передачами в СИЗО политзаключенным.

Также задержаны Исмет Ибрагимов, Алим Суфьяном - принимали участие в организации мусульманских праздников.

Отмечается, что обыски проходили по меньшей мере по 7 адресам.

Напомним, после аннексии в Крыму часто проходят обыски у журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщалось, что российские силовики 11 марта в домах крымских татар провели ряд следственных мероприятий. Провели семь обысков, задержаны пятеро человек.