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Ситуация на Донбассе: боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
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07 июля 2020, 08:21 8

Ситуация на Донбассе: боевики 7 раз нарушили режим "тишины"

07 июля 2020, 08:21 8
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Один украинский военный получил боевое травмирование
Один украинский военный получил боевое травмирование
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, оккупанты применяли запрещенные вооружения: артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Стреляли в районе Новгородского, Зайцево, Южного и Хутора Вольного, а также неподалеку от Верхнеторецкого и Старогнатовки.

Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия", - отметили в штабе ООС.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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