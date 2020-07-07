На Донбассе вновь открылся пункт пропуска: боевики начали пропускать людей

КПВВ "Новотроицкое" возобновило работу со стороны оккупированных районов

КПВВ "Новотроицкое" возобновило работу со стороны оккупированных районов

Фото: из открытых источников

Оккупационные войска возобновили пропуск граждан через пункт пропуска: на КПВВ "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно оккупированной территории Донецкой области.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Донецком пограничном отряде.

По информации пограничников, с начала текущих суток украинская сторона оформила пропуск более 130 человек на временно оккупированную территорию.

Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории - два человека. Одно транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить", - сообщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Она напомнила, что при возвращении людям придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение "Дій вдома".

Отметим, что с украинской стороны КПВВ "Новотроицкое" возобновил работу еще с 22 июня. При этом пропуск граждан с оккупированной территории осуществлялся до 28 июня, после чего боевики отказывались, как впускать, так и выпускать граждан.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики продолжают блокировать движение через пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое".