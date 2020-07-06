В Кировоградской области грузовой поезд сошел с рельсов и разрушил служебное здание
Грузовой поезд принадлежит филиалу Одесской железной дороги
Грузовой поезд принадлежит филиалу Одесской железной дороги
6 июля в Кировоградской области в районе станции Чернолесская сошел с рельсов грузовой поезд, в результате аварии было разрушено служебное здание "Укрзализныци".
Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.
По информации издания, во время аварии в кабине поезда не было машинистов, локомотив самовольно покатился во время стоянки.
Поезд врезался в служебное здание на станции и повалил столб, вагоны сошли с рельсов, часть из них перевернулась.
В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожники выясняют причину инцидента.
Напомним, 17 июня в Одессе разбился двухместный самолет "Дельфин”, на момент аварии в самолете находились двое мужчин.
В Кировоградской области грузовой поезд сошел с рельсов и разрушил служебное зданиеВсе новости »
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