В Кировоградской области грузовой поезд сошел с рельсов и разрушил служебное здание

Грузовой поезд принадлежит филиалу Одесской железной дороги

Грузовой поезд принадлежит филиалу Одесской железной дороги

Фото: dumskaya.net

6 июля в Кировоградской области в районе станции Чернолесская сошел с рельсов грузовой поезд, в результате аварии было разрушено служебное здание "Укрзализныци".

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

По информации издания, во время аварии в кабине поезда не было машинистов, локомотив самовольно покатился во время стоянки.

Поезд врезался в служебное здание на станции и повалил столб, вагоны сошли с рельсов, часть из них перевернулась.

В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожники выясняют причину инцидента.

Напомним, 17 июня в Одессе разбился двухместный самолет "Дельфин”, на момент аварии в самолете находились двое мужчин.