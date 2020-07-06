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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 18:50 10

В Кировоградской области грузовой поезд сошел с рельсов и разрушил служебное здание

06 июля 2020, 18:50 10
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Грузовой поезд принадлежит филиалу Одесской железной дороги
Грузовой поезд принадлежит филиалу Одесской железной дороги
Фото: dumskaya.net
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6 июля в Кировоградской области в районе станции Чернолесская сошел с рельсов грузовой поезд, в результате аварии было разрушено служебное здание "Укрзализныци".

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

По информации издания, во время аварии в кабине поезда не было машинистов, локомотив самовольно покатился во время стоянки.

Поезд врезался в служебное здание на станции и повалил столб, вагоны сошли с рельсов, часть из них перевернулась.

В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожники выясняют причину инцидента.

Напомним, 17 июня в Одессе разбился двухместный самолет "Дельфин”, на момент аварии в самолете находились двое мужчин.

Кропивницкий авария поезд катастрофа Укрзализныця
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