У Кіровоградській області вантажний поїзд зійшов із рейок і зруйнував службову будівлю
Вантажний поїзд належить філії Одеської залізниці
Вантажний поїзд належить філії Одеської залізниці
6 липня у Кіровоградській області в районі станції Чорноліська зійшов з рейок вантажний поїзд, в результаті аварії була зруйнована службова будівля "Укрзалізниці".
Про це повідомляє видання "Думська", передає RegioNews.
За інформацією видання, під час аварії в кабіні потяга не було машиністів, локомотив самовільно покотився під час стоянки.
Поїзд врізався в службову будівлю на станції та повалив стовп, вагони зійшли з рейок, частина з них перекинулася.
В результаті події ніхто не постраждав, залізничники з'ясовують причину інциденту.
Нагадаємо, 17 червня в Одесі розбився двомісний літак "Дельфін", на момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків.
У Кіровоградській області вантажний поїзд зійшов із рейок і зруйнував службову будівлюВсі новини »
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