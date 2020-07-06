У Кіровоградській області вантажний поїзд зійшов із рейок і зруйнував службову будівлю

Вантажний поїзд належить філії Одеської залізниці

Вантажний поїзд належить філії Одеської залізниці

Фото: dumskaya.net

6 липня у Кіровоградській області в районі станції Чорноліська зійшов з рейок вантажний поїзд, в результаті аварії була зруйнована службова будівля "Укрзалізниці".

Про це повідомляє видання "Думська", передає RegioNews.

За інформацією видання, під час аварії в кабіні потяга не було машиністів, локомотив самовільно покотився під час стоянки.

Поїзд врізався в службову будівлю на станції та повалив стовп, вагони зійшли з рейок, частина з них перекинулася.

В результаті події ніхто не постраждав, залізничники з'ясовують причину інциденту.

Нагадаємо, 17 червня в Одесі розбився двомісний літак "Дельфін", на момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків.