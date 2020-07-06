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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 18:50 9

У Кіровоградській області вантажний поїзд зійшов із рейок і зруйнував службову будівлю

06 липня 2020, 18:50 9
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Вантажний поїзд належить філії Одеської залізниці
Вантажний поїзд належить філії Одеської залізниці
Фото: dumskaya.net
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6 липня у Кіровоградській області в районі станції Чорноліська зійшов з рейок вантажний поїзд, в результаті аварії була зруйнована службова будівля "Укрзалізниці".

Про це повідомляє видання "Думська", передає RegioNews.

За інформацією видання, під час аварії в кабіні потяга не було машиністів, локомотив самовільно покотився під час стоянки.

Поїзд врізався в службову будівлю на станції та повалив стовп, вагони зійшли з рейок, частина з них перекинулася.

В результаті події ніхто не постраждав, залізничники з'ясовують причину інциденту.

Нагадаємо, 17 червня в Одесі розбився двомісний літак "Дельфін", на момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків.

Кропивницький аварія поїзд катастрофа Укрзализныця
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