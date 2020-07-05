18:00  05 июля
Права украинских заробитчан в Польше хотят согласовать на межправительственном уровне
16:30  05 июля
Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках
18:30  05 июля
Сводка ООС: Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 июля 2020, 16:30 1

Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках

05 июля 2020, 16:30 1
Читайте також українською мовою
Синоптики предупреждают о возможности подтопления домов и приусадебных участков
Синоптики предупреждают о возможности подтопления домов и приусадебных участков
Фото из октрытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине из-за сильных осадков ожидается повышение уровня рек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра 5-6 июля на реке Припять в створе поста Речица при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в селе Подгорье (Ратневский р-н, Волынская обл.)", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС подчеркнули, что в течение 4-5 июля на реках бассейнов Прута и Сирета уровень воды может подняться на 0,2-0,7 м над уровнями, а в местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В течение 4-5 июля ожидается подъем уровней воды на 1,3 - 1,8 м в Днестре на участке Раздел-Журавно, местами возможен выход воды на пойму и на реке Стрвяж возле села Лука (Самборский р-н Львовской обл.) на 2,5 - 3,5 м.

Отмечается, что на фоне повышенной водности, затопления поймы и с/х угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных гособъектов и домов, приречной инфраструктуры.

Напомним, в результате паводков на западе Украины остаются подтопленными 7 населенных пунктов: 5 из них в Черновицкой области и по одному в Тернопольской и Львовской областях.

непогода Украина ГСЧС река Наводнение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »