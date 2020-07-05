Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках

Синоптики предупреждают о возможности подтопления домов и приусадебных участков

Синоптики предупреждают о возможности подтопления домов и приусадебных участков

Фото из октрытых источников

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра 5-6 июля на реке Припять в створе поста Речица при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в селе Подгорье (Ратневский р-н, Волынская обл.)", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС подчеркнули, что в течение 4-5 июля на реках бассейнов Прута и Сирета уровень воды может подняться на 0,2-0,7 м над уровнями, а в местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В течение 4-5 июля ожидается подъем уровней воды на 1,3 - 1,8 м в Днестре на участке Раздел-Журавно, местами возможен выход воды на пойму и на реке Стрвяж возле села Лука (Самборский р-н Львовской обл.) на 2,5 - 3,5 м.

Отмечается, что на фоне повышенной водности, затопления поймы и с/х угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных гособъектов и домов, приречной инфраструктуры.

Напомним, в результате паводков на западе Украины остаются подтопленными 7 населенных пунктов: 5 из них в Черновицкой области и по одному в Тернопольской и Львовской областях.