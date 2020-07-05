Есть угроза прорыва дамбы: Во Львовской области может затопить 7 сел
Объявлено штормовое предупреждение
Объявлено штормовое предупреждение
Во Львовской области предупреждают о подъеме уровня воды во второй половине дня 5 июля.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что на реке Стрвяж возле села Луки (Самборский р-н, Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны.
При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (село Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы).
Напомним, в Украине из-за сильных осадков ожидается повышение уровня рек.
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