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05 июля 2020, 19:00 5

Есть угроза прорыва дамбы: Во Львовской области может затопить 7 сел

05 июля 2020, 19:00 5
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Объявлено штормовое предупреждение
Объявлено штормовое предупреждение
Фото из октрытых источников
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Во Львовской области предупреждают о подъеме уровня воды во второй половине дня 5 июля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что на реке Стрвяж возле села Луки (Самборский р-н, Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны.

При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (село Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы).

Напомним, в Украине из-за сильных осадков ожидается повышение уровня рек.

Львовщина дамба ЧП река Наводнение
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