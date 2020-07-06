На Донетчине пять городов остались без воды из-за прорыва на водоводе

Ремонтные бригады оценивают масштаб аварии

Ремонтные бригады оценивают масштаб аварии

Фото: Facebook

Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без водоснабжения.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что что прорыв произошел на участке магистрального водовода диаметром 140 см между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода.

Ремонтные бригады уже выехали на место. О ходе ремонта и сроках его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии", - написал глава области.

Водоснабжение в Дружковке, Константиновке и частично в Торецке будет остановлено, в Славянске и Краматорске ограничат подачу воды.

Позже глава ОГА добавил, что в самой отдаленной точке - Константиновке - вода в месте подключения появится сегодня, 6 июля, вечером, а в домах и квартирах - ночью. Жители Славянска, Краматорска, Торецка и Дружковки в полном объеме получат воду раньше.

Напомним, согласно статистике, всего 22% жителей Херсонской области пьют безопасную воду.