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03 июля 2020, 20:49 9

Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки полиомиелита

03 июля 2020, 20:49 9
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За 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, которые требуют обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита
За 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, которые требуют обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита
Фото из открытых источников
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Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления исходного вакцинного полиовируса в 41 стране региона. Риск в Украине отнесли к категории высоких.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%, что является необходимым условием снижения риска заболеть полиомиелитом.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране есть вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинованими, это может привести к распространению вируса и новых случаев заболевания.

Украина в зоне высокого риска вспышки полиомиелита Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации...

Опубликовано Центр общественного здоровья Украины Пятница, 3 июля 2020 г.

Напомним, полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей было вакцинировано и в возрастной группе 14 лет.

Ранее сообщалось, что на курорте Кирилловка в Запорожской области сталося массовое отравление людей.

вакцина ВОЗ болезнь эпидемия Центр общественного здоровья
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