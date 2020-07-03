Україна опинилася у зоні високого ризику спалаху поліомієліту

За 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту

За 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту

Фото з відкритих джерел

Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу в 41 країні регіону. Ризик в Україні було віднесено до категорії високих.

Про це пише RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров’я України. Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%, що є необхідною умовою зниження ризику захворіти на поліомієліт. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання. Україна у зоні високого ризику спалаху поліомієліту Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації... Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 3 липня 2020 р. Нагадаємо, поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя. У 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення становило трохи більше 80%. Також понад 80% дітей було вакциновано і у віковій групі 14 років. Раніше повідомлялося, що на курорті Кирилівка у Запорізькій області сталося масове отруєння людей.

.