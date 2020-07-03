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Україна опинилася у зоні високого ризику спалаху поліомієліту
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03 липня 2020, 20:49 9

Україна опинилася у зоні високого ризику спалаху поліомієліту

03 липня 2020, 20:49 9
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За 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту
За 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту
Фото з відкритих джерел
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Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу в 41 країні регіону. Ризик в Україні було віднесено до категорії високих.

Про це пише RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%, що є необхідною умовою зниження ризику захворіти на поліомієліт.

Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання.

Україна у зоні високого ризику спалаху поліомієліту Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 3 липня 2020 р.

Нагадаємо, поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

У 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення становило трохи більше 80%. Також понад 80% дітей було вакциновано і у віковій групі 14 років.

Раніше повідомлялося, що на курорті Кирилівка у Запорізькій області сталося масове отруєння людей.

вакцина ВООЗ хвороба епідемія Центр громадського здоров`я
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