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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 14:45 5

В Черкассах от коронавируса умер заведующий хирургическим отделением поликлиники

01 июля 2020, 14:45 5
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Вирус вызвал осложнения хронической болезни
Вирус вызвал осложнения хронической болезни
Фото: Facebook
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В Черкассах от осложнений, вызванных COVID-19, умер руководитель хирургического отделения городской поликлиники Олег Гайда.

Об этом в Facebook сообщает Черкасская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Из-за осложнений после COVID-19 ушел из жизни заведующий хирургическим отделением филиала №2 КНП "Консультативно-диагностической поликлиники" Олег Гайда", - говорится в сообщении.

Известно, что Гайду госпитализировали в Черкасскую областную больницу с диагнозом COVID-19. Он умер 30 июня из-за осложнения от хронической болезни.

Напомним, во Львовской области загруженность больниц приближается к критической черте.

Черкассы Врач коронавирус смерть карантин больницы
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