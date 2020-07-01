В Черкассах от коронавируса умер заведующий хирургическим отделением поликлиники
Вирус вызвал осложнения хронической болезни
Вирус вызвал осложнения хронической болезни
В Черкассах от осложнений, вызванных COVID-19, умер руководитель хирургического отделения городской поликлиники Олег Гайда.
Об этом в Facebook сообщает Черкасская областная государственная администрация, передает RegioNews.
Из-за осложнений после COVID-19 ушел из жизни заведующий хирургическим отделением филиала №2 КНП "Консультативно-диагностической поликлиники" Олег Гайда", - говорится в сообщении.
Известно, что Гайду госпитализировали в Черкасскую областную больницу с диагнозом COVID-19. Он умер 30 июня из-за осложнения от хронической болезни.
Напомним, во Львовской области загруженность больниц приближается к критической черте.
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