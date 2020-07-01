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01 июля 2020, 12:07 4

Коронавирус. Стало известно, какие страны открыли границы для украинцев

01 июля 2020, 12:07 4
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Пять стран открыли свои границы для граждан Украины: Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Об этом сообщается на Telegram-канале министра инфраструктуры Владислава Криклия, передает RegioNews.

Украинцы могут посетить Турцию, Египет (при условии обязательной 14-дневной самоизоляции после прилета домой), Албанию, Хорватию (необходимо подтверждение брони отеля или гостевого жилья), Черногорию (при наличии негативного результата теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Криклий подчеркнул, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы остаются закрытыми для украинских туристов.

Он напомнил, что въезд разрешен иностранцам, дипломатам и гражданам Украины с действующими рабочими/учебными контрактами, видом на жительство в ЕС, а также морякам, направляющимся на корабль и гражданам, следующим через ЕС транзитом.

Каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решения об открытии границ будет принято Грузией.

Ранее стало известно, что с 1 июля Украина и Турция возобновят некоторые рейсы между странами.

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