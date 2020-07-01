Во Львовской области загруженность больниц приближается к критической черте

В регионе продлили карантин до 7 июля

В регионе продлили карантин до 7 июля

Фото: flickr

Из-за высоких показателей заболеваемости на COVID-19 во Львовской области продлили карантинные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает RegioNews.

В частности, в области наблюдается высокое количество обращений больных в больницы за помощью и стабильно высокие цифры госпитализированных.

Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается по критической обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии", - сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина.

На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе", - добавил чиновник.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%).

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - добавил Чемерис.

Именно поэтому областная комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая.