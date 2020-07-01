09:58  01 июля
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19
11:14  01 июля
В Житомире ослабляют карантинные меры: что откроют
08:21  01 июля
Боевики 12 раз срывали "тишину" на Донбассе, есть раненые
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 10:30 3

Во Львовской области загруженность больниц приближается к критической черте

01 июля 2020, 10:30 3
Читайте також українською мовою
В регионе продлили карантин до 7 июля
В регионе продлили карантин до 7 июля
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Из-за высоких показателей заболеваемости на COVID-19 во Львовской области продлили карантинные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает RegioNews.

В частности, в области наблюдается высокое количество обращений больных в больницы за помощью и стабильно высокие цифры госпитализированных.

Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается по критической обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии", - сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина.

На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе", - добавил чиновник.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%).

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - добавил Чемерис.

Именно поэтому областная комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая.

коронавирус карантин Львовщина больницы ОГА Максим Козицкий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Чиновников Харьковской ОГА обвинили в присвоении полумиллиона гривен
01 июля 2020, 10:06
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19
01 июля 2020, 09:58
На Киевщине сорвали поставки ИВЛ: фирму подозревают в присвоении 10 млн гривен
01 июля 2020, 08:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »