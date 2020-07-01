У Черкасах від коронавірусу помер завідувач хірургічного відділення поліклініки
Вірус викликав ускладнення хронічної хвороби
Вірус викликав ускладнення хронічної хвороби
У Черкасах від ускладнень, викликаних COVID-19, помер керівник хірургічного відділення міської поліклініки Олег Гайда.
Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
Через ускладнення від COVID-19 пішов із життя завідувач хірургічним відділенням філії №2 КНП "Консультативно-діагностично поліклініка" Олег Гайда", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що Гайду госпіталізували до Черкаської обласної лікарні із діагнозом COVID-19. Він помер 30 червня через ускладнення від хронічної хвороби.
Нагадаємо, у Львівській області завантаженість лікарень наближається до критичної межі.
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