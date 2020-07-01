У Черкасах від коронавірусу помер завідувач хірургічного відділення поліклініки

Вірус викликав ускладнення хронічної хвороби

Вірус викликав ускладнення хронічної хвороби

Фото: Facebook

У Черкасах від ускладнень, викликаних COVID-19, помер керівник хірургічного відділення міської поліклініки Олег Гайда.

Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Через ускладнення від COVID-19 пішов із життя завідувач хірургічним відділенням філії №2 КНП "Консультативно-діагностично поліклініка" Олег Гайда", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Гайду госпіталізували до Черкаської обласної лікарні із діагнозом COVID-19. Він помер 30 червня через ускладнення від хронічної хвороби.

Нагадаємо, у Львівській області завантаженість лікарень наближається до критичної межі.