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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 14:45 3

У Черкасах від коронавірусу помер завідувач хірургічного відділення поліклініки

01 липня 2020, 14:45 3
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Вірус викликав ускладнення хронічної хвороби
Вірус викликав ускладнення хронічної хвороби
Фото: Facebook
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У Черкасах від ускладнень, викликаних COVID-19, помер керівник хірургічного відділення міської поліклініки Олег Гайда.

Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Через ускладнення від COVID-19 пішов із життя завідувач хірургічним відділенням філії №2 КНП "Консультативно-діагностично поліклініка" Олег Гайда", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Гайду госпіталізували до Черкаської обласної лікарні із діагнозом COVID-19. Він помер 30 червня через ускладнення від хронічної хвороби.

Нагадаємо, у Львівській області завантаженість лікарень наближається до критичної межі.

Черкаси Лікар коронавірус смерть карантин лікарні
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