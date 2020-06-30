16:07  30 июня
Минобразования планирует снизить порог прохождения ВНО из-за карантина
12:21  30 июня
"СтопШкарлет": в Харькове митинговали за отставку нового и.о. министра образования
13:29  30 июня
Главный налоговик Любченко провел через "фирмы Ермака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 16:07 3

Минобразования планирует снизить порог прохождения ВНО из-за карантина

30 июня 2020, 16:07 3
Читайте також українською мовою
Решение примут до того, как участники ВНО получат результаты
Решение примут до того, как участники ВНО получат результаты
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Из-за сложной эпидемиологической ситуации Министерство образования планирует снизить порог внешнего независимого оценивания до 19 баллов.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает RegioNews.

По ее словам, в этом году порог для прохождения ВНО уже был уменьшен во время пробного тестирования, 19 баллов по сравнению с 21 в прошлом году.

Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала Вакуленко.

Она добавила, что в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года он был уже 19.

Если в прошлом году участник, набравший 19 баллов, не мог подавать документы на поступление, то в этом сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина", - рассказала Вакуленко.

Напомним, Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий.

Из-за карантина и смещенных сроков ВНО, вступительная кампания в Украине в этом году начнется 1 августа.

министр образование Минобразования ВНО
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »