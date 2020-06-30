Минобразования планирует снизить порог прохождения ВНО из-за карантина

Решение примут до того, как участники ВНО получат результаты

Решение примут до того, как участники ВНО получат результаты

Фото: flickr

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает RegioNews.

По ее словам, в этом году порог для прохождения ВНО уже был уменьшен во время пробного тестирования, 19 баллов по сравнению с 21 в прошлом году.

Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала Вакуленко.

Она добавила, что в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года он был уже 19.

Если в прошлом году участник, набравший 19 баллов, не мог подавать документы на поступление, то в этом сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина", - рассказала Вакуленко.

Напомним, Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий.

Из-за карантина и смещенных сроков ВНО, вступительная кампания в Украине в этом году начнется 1 августа.