Минобразования планирует снизить порог прохождения ВНО из-за карантина
Из-за сложной эпидемиологической ситуации Министерство образования планирует снизить порог внешнего независимого оценивания до 19 баллов.
Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает RegioNews.
По ее словам, в этом году порог для прохождения ВНО уже был уменьшен во время пробного тестирования, 19 баллов по сравнению с 21 в прошлом году.
Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала Вакуленко.
Она добавила, что в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года он был уже 19.
Если в прошлом году участник, набравший 19 баллов, не мог подавать документы на поступление, то в этом сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина", - рассказала Вакуленко.
Напомним, Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий.
Из-за карантина и смещенных сроков ВНО, вступительная кампания в Украине в этом году начнется 1 августа.