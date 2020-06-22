В Минобразования объяснили, как получить аттестат без ГИА
После отмены в Украине обязательной государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, выпускникам, которые не желают сдавать ГИА, выдадут аттестаты с записью «освобожден(а)» в соответствующей графе.
Процедуру выдачи учащимся свидетельств о получении полного общего среднего образования и приложений к ним в 2020 году разъяснили в Министерстве образования и науки, пишет RegioNews.
В то же время руководители учреждений общего среднего и профессионального образования должны составить список учащихся, которые желают пройти ГИА. Эти выпускники получат свидетельства о получении образования и приложения к ним на основе результатов ВНО или испытания в учреждении образования.
Тем, кто желает пройти ГИА, нужно подать заявление-подтверждение. Заявление должно быть от совершеннолетних учащихся или от одного из родителей или других законных представителей несовершеннолетнего. Такое заявление можно подать в учреждение лично или отправить скан-копию по электронной почте. Конечный срок и способ подачи заявления определяет учреждение образования.
Для выпускников, которые желают пройти ГИА в форме ВНО, заведениям необходимо:
- организовать подвоз участников к пунктам тестирования;
- после получения от УЦОКО результатов ГИА в форме ВНО выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования, отметив результаты в соответствующей графе бланка приложения.
Для выпускников, которые хотят пройти ГИА в учреждении образования, учреждениям необходимо:
- проверить наличие права проходить ГИА именно в учреждении образования в соответствии с Порядком проведения ГИА;
- организовать ГИА в письменной форме по заданиям и в сроки, утвержденные руководителем учреждения образования, но не позднее окончания учебного года;
- после прохождения ГИА выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования с указанием результатов ГИА в соответствующей графе бланка приложения.
Напомним, сегодня, 22 июня, Государственная комиссия по ТЭБ и НС позволила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.
Вчера, 21 июня, президент Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии коронавирус.