В Минобразования объяснили, как получить аттестат без ГИА

Ученики, которые претендуют на золотую или серебряную медаль, имеют право получить их без прохождения аттестации

Ученики, которые претендуют на золотую или серебряную медаль, имеют право получить их без прохождения аттестации

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После отмены в Украине обязательной государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, выпускникам, которые не желают сдавать ГИА, выдадут аттестаты с записью «освобожден(а)» в соответствующей графе.

Процедуру выдачи учащимся свидетельств о получении полного общего среднего образования и приложений к ним в 2020 году разъяснили в Министерстве образования и науки, пишет RegioNews.

В то же время руководители учреждений общего среднего и профессионального образования должны составить список учащихся, которые желают пройти ГИА. Эти выпускники получат свидетельства о получении образования и приложения к ним на основе результатов ВНО или испытания в учреждении образования.

Тем, кто желает пройти ГИА, нужно подать заявление-подтверждение. Заявление должно быть от совершеннолетних учащихся или от одного из родителей или других законных представителей несовершеннолетнего. Такое заявление можно подать в учреждение лично или отправить скан-копию по электронной почте. Конечный срок и способ подачи заявления определяет учреждение образования.

Для выпускников, которые желают пройти ГИА в форме ВНО, заведениям необходимо:

организовать подвоз участников к пунктам тестирования;

после получения от УЦОКО результатов ГИА в форме ВНО выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования, отметив результаты в соответствующей графе бланка приложения.

Для выпускников, которые хотят пройти ГИА в учреждении образования, учреждениям необходимо:

проверить наличие права проходить ГИА именно в учреждении образования в соответствии с Порядком проведения ГИА;

организовать ГИА в письменной форме по заданиям и в сроки, утвержденные руководителем учреждения образования, но не позднее окончания учебного года;

после прохождения ГИА выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования с указанием результатов ГИА в соответствующей графе бланка приложения.

Напомним, сегодня, 22 июня, Государственная комиссия по ТЭБ и НС позволила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.

Вчера, 21 июня, президент Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии коронавирус.