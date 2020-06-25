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25 июня 2020, 08:50 6

Зеленский пообещал найти новое жилье для пострадавших от наводнения

25 июня 2020, 08:50 6
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Государство не оставит в беде жителей западных областей
Государство не оставит в беде жителей западных областей
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить жильем пострадавших от паводков в западных областях Украины: им помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, власть обязательно восстановит разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Обязательно решим вопрос жилья. Или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь", - заявил Зеленский.

По мнению президента, средства на это обязательно найдут, хотя для этого понадобится "не один миллиард гривен".

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили мощные паводки, которые образовались в результате обильных дождей.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация на затопленных паводками районах западной Украины критическая.

Владимир Зеленский помощь Прикарпатье Дом Наводнение
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