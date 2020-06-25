Зеленский пообещал найти новое жилье для пострадавших от наводнения
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить жильем пострадавших от паводков в западных областях Украины: им помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
По его словам, власть обязательно восстановит разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.
Обязательно решим вопрос жилья. Или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь", - заявил Зеленский.
По мнению президента, средства на это обязательно найдут, хотя для этого понадобится "не один миллиард гривен".
Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили мощные паводки, которые образовались в результате обильных дождей.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация на затопленных паводками районах западной Украины критическая.