Зеленский пообещал найти новое жилье для пострадавших от наводнения

Государство не оставит в беде жителей западных областей

Государство не оставит в беде жителей западных областей

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить жильем пострадавших от паводков в западных областях Украины: им помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, власть обязательно восстановит разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Обязательно решим вопрос жилья. Или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь", - заявил Зеленский.

По мнению президента, средства на это обязательно найдут, хотя для этого понадобится "не один миллиард гривен".

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили мощные паводки, которые образовались в результате обильных дождей.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация на затопленных паводками районах западной Украины критическая.