Непогода на западе Украины: Шмыгаль вылетел на Прикарпатье для борьбы с паводками

Подтоплено около 200 населенных пунктов

Подтоплено около 200 населенных пунктов

Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вылетел на Прикарпатье для координации действий органов власти из-за паводков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook премьер-министра.

Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал Шмыгаль.

Известно, что до Ивано-Франковска вместе с премьер-министром вылетели министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, председатель ДСНС Украины Николай Чечеткин.

Глава МВД отметил, что в регионах задействовано более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 гвардейцев горно-патрульной работы.

Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали трое людей. Моим решением до этих областей направлено 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ", - отметил Арсен Аваков.

Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.

В 14:00 будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотрим вопрос выделения средств для преодоления последствий стихии.

Денис Шмигаль опубликовал фотографии и видео того, как выглядит территория, которая пострадала от непогоды.

Жахливі паводки на #Прикарпатті, #Буковині та #Закарпатті. Вилетів до Івано-Франківської області. Розглянемо питання виділення коштів для подолання наслідків стихії. Ось такий вигляд має територія, що постраждала від негоди. pic.twitter.com/kKfZeNkoRJ — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 24, 2020

Напомним, Денис Шмыгаль поручил разработать неотложные меры для ликвидации последствий непогоды на западе Украины.