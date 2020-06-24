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24 июня 2020, 10:41 23

Непогода на западе Украины: Шмыгаль вылетел на Прикарпатье для борьбы с паводками

24 июня 2020, 10:41 23
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Подтоплено около 200 населенных пунктов
Подтоплено около 200 населенных пунктов
Фото: Facebook
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вылетел на Прикарпатье для координации действий органов власти из-за паводков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook премьер-министра.

Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал Шмыгаль.

Известно, что до Ивано-Франковска вместе с премьер-министром вылетели министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, председатель ДСНС Украины Николай Чечеткин.

Глава МВД отметил, что в регионах задействовано более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 гвардейцев горно-патрульной работы.

Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали трое людей. Моим решением до этих областей направлено 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ", - отметил Арсен Аваков.

Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.

В 14:00 будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотрим вопрос выделения средств для преодоления последствий стихии.

Денис Шмигаль опубликовал фотографии и видео того, как выглядит территория, которая пострадала от непогоды.

Напомним, Денис Шмыгаль поручил разработать неотложные меры для ликвидации последствий непогоды на западе Украины.

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