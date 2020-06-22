Украина разрешила проезд без карантина лицам, которые путешествуют транзитом

Соответствующие изменения Кабинет министров Украины внес в Постановление от 20 мая 2020 г. № 392.

Соответствующие изменения Кабинет министров Украины внес в Постановление от 20 мая 2020 г. № 392.

Фото: Государственная пограничная служба

Правительство определило, что во время транзита не подлежат обсервации или двухнедельной самоизоляции те лица, которые покинут пределы Украины в течение 2-х суток.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет RegioNews.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что Государственная пограничная служба Украины отказывает в пропуске через государственную границу Украины иностранцам и лицам без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лиц, которые признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите) без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Разрешен проезд Украиной без карантина лицам, которые направляются транзитом Соответствующие изменения Кабинет Министров Украины внес... Опубликовано МВД Украины Понеділок, 22 июня 2020 г.

Напомним, 19 июня Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.