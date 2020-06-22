Україна дозволила проїзд без карантину особам, які прямують транзитом

Відповідні зміни Кабінет міністрів України вніс до Постанови від 20 травня 2020 р. № 392.

Відповідні зміни Кабінет міністрів України вніс до Постанови від 20 травня 2020 р. № 392.

Фото: Державна прикордонна служба

Уряд визначив, що під час транзиту не підлягають обсервації або двотижневій самоізоляції ті особи, які покинуть межі України протягом 2-х діб.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, пише RegioNews.

Крім того, змінами передбачено, що Державна прикордонна служба України відмовляє в пропуску через державний кордон України іноземцям та особам без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями або осіб, які потребують додаткового захисту) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Дозволено проїзд Україною без карантину особам, які прямують транзитом Відповідні зміни Кабінет Міністрів України вніс... Опубліковано МВС України Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, 19 червня Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою.