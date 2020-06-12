"Укрзализныця" возобновляет работу еще 14 электричек

С 15 июня возобновят движение пригородных поездов еще трех направлений

С 15 июня возобновят движение пригородных поездов еще трех направлений

Фото: flickr

"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование пригородных поездов. С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

Укрзализныця продолжает возобновлять курсирование пригородных поездов, прежде всего в наиболее популярных и загруженных направлениях. Так, с 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Так, с 15 июня будут курсировать такие электрички:

№6202 / 6008 Казатин – Фастов – Киев;

№7032 Фастов – Киев;

№6070 Тарасовка – Киев;

№6014 Фастов – Киев;

№6029 Киев – Фастов;

№6027 / 6213 Киев – Фастов – Казатин;

№6035 Киев – Фастов;

№6023 / 6211 Киев – Фастов – Казатин;

№6902 Киев – Нежин;

№6915 Нежин – Киев;

№6930 Киев – Нежин;

№6929 Нежин – Киев;

№6880 Киев – Яготин;

№6809 Яготин – Дарница.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров соблюдать дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.