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12 июня 2020, 11:04 11

"Укрзализныця" возобновляет работу еще 14 электричек

12 июня 2020, 11:04 11
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С 15 июня возобновят движение пригородных поездов еще трех направлений
С 15 июня возобновят движение пригородных поездов еще трех направлений
Фото: flickr
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"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование пригородных поездов. С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

Укрзализныця продолжает возобновлять курсирование пригородных поездов, прежде всего в наиболее популярных и загруженных направлениях. Так, с 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Так, с 15 июня будут курсировать такие электрички:

  • №6202 / 6008 Казатин – Фастов – Киев;
  • №7032 Фастов – Киев;
  • №6070 Тарасовка – Киев;
  • №6014 Фастов – Киев;
  • №6029 Киев – Фастов;
  • №6027 / 6213 Киев – Фастов – Казатин;
  • №6035 Киев – Фастов;
  • №6023 / 6211 Киев – Фастов – Казатин;
  • №6902 Киев – Нежин;
  • №6915 Нежин – Киев;
  • №6930 Киев – Нежин;
  • №6929 Нежин – Киев;
  • №6880 Киев – Яготин;
  • №6809 Яготин – Дарница.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров соблюдать дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Укрзализныця электричка Украина транспорт поезд
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