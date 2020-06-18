За сутки в Вооруженных Силах обнаружили 18 случаев коронавируса

9 военнослужащих находятся в больницах

9 военнослужащих находятся в больницах

Фото: Ukrmilitarymedic

18 июня в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 148 человек, за последние сутки зафиксировано 18 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных силах Украины болеет 148 человек на COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 427 человек", - говорится в сообщении.

В командовании Медицинских сил добавили, что у 70 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.

В учреждениях здравоохранения с коронавирусной болезнью находятся 9 военнослужащих, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - также 9 человек.

В пресс-службе отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

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Напомним, 18 июня в Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек.

Согласно наихудшему сценарию реагирования на распространение COVID-19 в Украине, в некоторых областях уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.