За сутки в Вооруженных Силах обнаружили 18 случаев коронавируса
18 июня в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 148 человек, за последние сутки зафиксировано 18 новых случаев.
Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.
По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных силах Украины болеет 148 человек на COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 427 человек", - говорится в сообщении.
В командовании Медицинских сил добавили, что у 70 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.
В учреждениях здравоохранения с коронавирусной болезнью находятся 9 военнослужащих, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - также 9 человек.
В пресс-службе отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.
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Напомним, 18 июня в Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек.
Согласно наихудшему сценарию реагирования на распространение COVID-19 в Украине, в некоторых областях уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.