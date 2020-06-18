За добу в Збройних Силах виявили 18 випадків коронавірусу

9 військовослужбовців перебувають у лікарнях

9 військовослужбовців перебувають у лікарнях

Фото: Ukrmilitarymedic

18 червня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 148 осіб, за останню добу зафіксовано 18 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

Станом на 10.00 18 червня в Збройних силах України хворіє 148 осіб на COVID-19. Всього за час пандемії одужало – 227 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 427 осіб", - йдеться в повідомленні.

В командуванні Медичних сил додали, що у 70 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

У закладах охорони здоров’я із коронавірусною хворобою перебувають 9 військовослужбовців, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - також 9 осіб.

В пресслужбі зазначили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Нагадаємо, 18 червня в Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб.

Згідно із найгіршим сценарієм реагування на поширення COVID-19 в Україні, в деяких областях вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.