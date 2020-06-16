В кабинете председателя СБУ Баканова обнаружили три прослушивающих устройства

Также прослушивали авто его жены

Также прослушивали авто его жены

Фото: скриншот видео

В кабинете председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает RegioNews.

У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружено 3 прослушивающих устройства", - написал Дубинский.

Он добавил, что еще одно устройство было обнаружено в автомобиле его жены.

Напомним, 16 июня сотрудники Нацполиции Ровенской области провели обыски у местных жителей, которые организовали скупку незаконно добытого янтаря.