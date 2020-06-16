В кабинете председателя СБУ Баканова обнаружили три прослушивающих устройства
Также прослушивали авто его жены
Также прослушивали авто его жены
В кабинете председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает RegioNews.
У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружено 3 прослушивающих устройства", - написал Дубинский.
Он добавил, что еще одно устройство было обнаружено в автомобиле его жены.
Напомним, 16 июня сотрудники Нацполиции Ровенской области провели обыски у местных жителей, которые организовали скупку незаконно добытого янтаря.
В кабинете председателя СБУ Баканова обнаружили три прослушивающих устройстваВсе новости »
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