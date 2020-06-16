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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 15:19 116

В кабинете председателя СБУ Баканова обнаружили три прослушивающих устройства

16 июня 2020, 15:19 116
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Также прослушивали авто его жены
Также прослушивали авто его жены
Фото: скриншот видео
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В кабинете председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает RegioNews.

У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружено 3 прослушивающих устройства", - написал Дубинский.

Он добавил, что еще одно устройство было обнаружено в автомобиле его жены.

Напомним, 16 июня сотрудники Нацполиции Ровенской области провели обыски у местных жителей, которые организовали скупку незаконно добытого янтаря.

СБУ Александр Дубинский прослушка Иван Баканов
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В кабинете председателя СБУ Баканова обнаружили три прослушивающих устройства
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