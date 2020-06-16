В Минфине хотят отказаться от кредитов МВФ до 2023 года

Украина намерена получить рейтинг инвестиционного уровня

Украина намерена получить рейтинг инвестиционного уровня

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Министр финансов Сергей Марченко заверил, что Украина планирует до 2023 года отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Об этом он рассказал в эфире "Свобода слова", сообщает RegioNews.

Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022-м году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", - заявил министр.

По его словам, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило Украине рейтинг. Однако, это не тот рейтинг, на который рассчитывал Минфин. Марченко планирует на дальнейшее получение страной рейтинга инвестиционного класса.

Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать", - отметил он.

Ранее сообщалось, что глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.

Напомним, в Международном валютном фонде одобрили программу помощи Stand-By - она рассчитана на 18 месяцев и предусматривает выделение 5 млрд долларов Украине.

В правительстве рассказали, на что потратят средства первого транша МВФ.