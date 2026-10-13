На Хмельнитчине мужчина похитил полмиллиона у матери пропавшего военного

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В Хмельницкой области судили 23-летнего мужчину. Он похитил деньги у женщины с карты. Это были выплаты от государства

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Инцидент произошел летом прошлого года. Женщина попросила сына своей знакомой помочь снять наличные в банкомате и предоставила ему необходимые персональные данные. Затем он установил банковское приложение на своем телефоне и подключился к счету женщины.

Мужчина после этого в течение пяти месяцев без ведома женщины переводил деньги на другие счета и тратил на собственные нужды. Женщина узнала кражу, когда обратилась в банк.

Это были почти 500 тысяч гривен государственных выплат. Эти выплаты женщина получала потому, что ее сын-военнослужащий пропал без вести.

Напомним, ранее на Житомирщине мошенница выманила деньги у семьи пропавшего без вести военного. Она убедила их, что может помочь найти защитника.