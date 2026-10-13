Не захотела интима: в Одесской области мужчина облил бензином женщину и поджег

Фото: прокуратура

В Одесской области судили мужчину за покушение на убийство. Он поджег женщину после отказа в интиме

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Мужчина не признавал наказание. По его словам, женщина сама упала на бутылку с легковоспламеняющейся смесью, а от окурка сигареты произошло возгорание. Однако следствие доказало, что на самом деле это произошло не так.

Во время застолья с 39-летней и 36-летней женщинами мужчина предложил им интим. Когда он получил отказ, стал вести себя агрессивно. Как впоследствии рассказала свидетельница, он кричал: "Вы отсюда живыми не выйдете". Тогда мужчина взял топливный бак от бензиновой мотокосы, облил одну из женщин легковоспламеняющейся жидкостью и поджег спичкой.

Подруга потерпевшей взяла воду и стала ее спасать. Когда женщины выбежали на улицу, их увидел сосед и вызвал скорую помощь. Пострадавшую с ожогами госпитализировали.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области судили рецидивиста. Он на улице свалил 13-летнюю девочку на землю и хотел изнасиловать.