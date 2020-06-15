Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 656 новых случаев
В Украине по состоянию на утро 15 июня зафиксировано уже 31 810 случаев коронавируса, за последние сутки - 656 новых случаев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
За время пандемии выздоровели 14 253 человека, из которых 171 - за последние сутки.
Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где заболели 3959 человек, в том числе 43 за сутки.
Самое большое количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая. Меньше 10 новых случаев обнаружили в Луганской и Херсонской областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровели);
- Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел);
- Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели);
- Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели);
- Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели);
- г. Киев - 3957 (1164 выздоровели);
- Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел);
- Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели);
- Луганская обл. - 57 (47 выздоровели);
- Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели);
- Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели);
- Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели);
- Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели);
- Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели);
- Сумская обл. - 227 (163 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели);
- Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели);
- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели);
- Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели);
- Черниговская обл. - 424 (81 выздоровел).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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