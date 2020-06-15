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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 656 новых случаев
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15 июня 2020, 09:56 15

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 656 новых случаев

15 июня 2020, 09:56 15
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В целом за время пандемии умерли 901 человек, из них 12 - за последние сутки
В целом за время пандемии умерли 901 человек, из них 12 - за последние сутки
Фото: pixabay.com
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В Украине по состоянию на утро 15 июня зафиксировано уже 31 810 случаев коронавируса, за последние сутки - 656 новых случаев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За время пандемии выздоровели 14 253 человека, из которых 171 - за последние сутки.

Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где заболели 3959 человек, в том числе 43 за сутки.

Самое большое количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая. Меньше 10 новых случаев обнаружили в Луганской и Херсонской областях.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровели);
  • Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел);
  • Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели);
  • г. Киев - 3957 (1164 выздоровели);
  • Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел);
  • Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели);
  • Луганская обл. - 57 (47 выздоровели);
  • Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели);
  • Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели);
  • Сумская обл. - 227 (163 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 424 (81 выздоровел).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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