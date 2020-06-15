Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 656 новых случаев

В целом за время пандемии умерли 901 человек, из них 12 - за последние сутки

В целом за время пандемии умерли 901 человек, из них 12 - за последние сутки

Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на утро 15 июня зафиксировано уже 31 810 случаев коронавируса, за последние сутки - 656 новых случаев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. За время пандемии выздоровели 14 253 человека, из которых 171 - за последние сутки. Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где заболели 3959 человек, в том числе 43 за сутки. Самое большое количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая. Меньше 10 новых случаев обнаружили в Луганской и Херсонской областях. Ситуация в регионах: Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровели);

Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел);

Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели);

Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели);

Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели);

г. Киев - 3957 (1164 выздоровели);

Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел);

Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели);

Луганская обл. - 57 (47 выздоровели);

Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели);

Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели);

Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели);

Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели);

Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели);

Сумская обл. - 227 (163 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели);

Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели);

Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели);

Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели);

Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели);

Черниговская обл. - 424 (81 выздоровел). Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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