Отмена ВНО: из ОРДЛО прибывают студенты, которые не знали об этом
На подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО приехали абитуриенты, которые не знали об отмене пробного Внешнего независимого оценивания.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10:00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента", - говорится в сообщении.
Несмотря на это, пройти пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. В Украинском центре оценивания качества образования просят участников не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО.
"Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома", - сообщили в Центре.
Что для этого нужно:
15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.
- выполнить задание в тестовой тетради;
- до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;
- получить свой результат с тестирования.
17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.
- в течение двух дней выполнить задания тестовой тетради;
- до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;
- получить свой результат тестирования.
"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", - отметили в Центре.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин отменил пробное ВНО. Также образовательный омбудсмен заявил, что есть риск полной отмены ВНО, что может обернуться новой коррупцией и взятками в образовательной сфере.