Отмена ВНО: из ОРДЛО прибывают студенты, которые не знали об этом

Пробные ВНО можно будет пройти онлайн

Пробные ВНО можно будет пройти онлайн

Фото: из открытых источников

На подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО приехали абитуриенты, которые не знали об отмене пробного Внешнего независимого оценивания.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10:00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, пройти пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. В Украинском центре оценивания качества образования просят участников не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО.

"Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома", - сообщили в Центре.

Что для этого нужно:

15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.

выполнить задание в тестовой тетради;

до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

получить свой результат с тестирования.

17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.

в течение двух дней выполнить задания тестовой тетради;

до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;

получить свой результат тестирования.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", - отметили в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин отменил пробное ВНО. Также образовательный омбудсмен заявил, что есть риск полной отмены ВНО, что может обернуться новой коррупцией и взятками в образовательной сфере.